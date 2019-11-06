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İsrail askeri Filistinli babaya 5 yaşındaki çocuğunun önünde silah doğrulttu

İsrail askerinin Filistinli bir babaya 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silah doğrulttuğunu gösteren görüntü tepkilere neden oldu.

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrail askerinin Filistinli bir babaya 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde silah doğrulttuğunu gösteren görüntü tepkilere neden oldu.
 
Bir İsrail sınır polisinin Filistinli genci sırtı dönükken sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğunun görüldüğü görüntüye ilişkin tartışmalar devam ederken, sosyal medyada yayınlanan yeni bir görüntü İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.
 
El Halil'de dün kaydedildiği belirtilen görüntüde, İsrail askerinin Filistinli bir babayla yanında 5 yaşındaki oğlu olduğu halde tartıştığı görülüyor.
 
"TAŞ MI ATTI? O DAHA 5 YAŞINDA"
 
Kimliği açıklanmayan Filistinli babanın İsrail askerine, "Taş mı attı? O daha 5 yaşında." dediği, askerin de "Evet taş attı, tüm arkadaşlarınız taş atıyor. Yaşı umurumda değil." diye cevap verdiği duyuluyor.
 
Tartışma sürerken olay yerine gelen bir başka İsrail askeri, Filistinli adamı çocuğunun gözü önünde tartaklayarak darp ediyor ve oradan uzaklaşmasını istiyor.
 
Gerginliğin artması üzerine İsrail askerlerinden biri 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde silahını Filistinli babaya doğrultuyor.
 
Görüntü, Filistinli babanın oğlunu da alarak bölgeden uzaklaşmasıyla sona eriyor.
 
Görüntünün basına ve sosyal medyaya düşmesinin ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada olayın araştırıldığı belirtildi.
 

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