İsrail askeri Gazze'de intihar etti

Walla internet sitesinin haberinde, Daniel Edri isimli 24 yaşındaki bir yedek askerin, 7 Ekim 2023'teki saldırılarda 2 arkadaşını kaybetmesi ve yaşadığı psikolojik travmanın ardından hayatına son verdiği ifade edildi.



Uzun süredir psikolojik destek alan askerin Safed yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulunduğuna işaret edilen haberde, olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin detay verilmedi.



Haberde, askerin annesinin "Daha fazla katlanamadı. Sürekli olarak rüyasında cesetler gördüğünü ve ölü kokusu aldığını söylüyordu." ifadesine yer verildi.

Askerin ailesinin, oğullarının askeri törenle defnedilmesini istediği ancak İsrail makamlarının, henüz askeri cenaze törenine onay vermediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, Gazze'de görev alan askerler arasında intihar vakalarında artış yaşandığı belirtildi.

İsrail Hayom gazetesi de 2024'te 21 İsrail askerinin intihar ettiğini paylaştı.



Haaretz gazetesi geçen mayıs ayındaki haberinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana 42 İsrailli askerin intihar ettiğini bildirmişti.