İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2021 Pazar / 23 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail askeriyle Yahudi yerleşimcilerin müdahalesinde onlarca kişi yaralandı
Dünya

İsrail askeriyle Yahudi yerleşimcilerin müdahalesinde onlarca kişi yaralandı

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

AA28 Kasım 2021 Pazar 15:07 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 15:23
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyindeki El-Leben beldesinde bulunan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin kullandığı bir yol üzerinde bulunan okulda öğrencilerin korunması için oturma eylemi düzenledi.

Bu sırada, İsrail askerleri eşliğinde Yahudi yerleşimciler oturma eylemi düzenleyen Filistinlilere saldırdı. Atılan gazdan çok sayıda kişi etkilenirken, bazı Filistinliler de yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

Nablus güneyindeki El-Leben eş-Şarkiye Beldesi Yerel Konseyi Başkanı Yakub Uveys, 25 Kasım'da yaptığı açıklamada, bölgedeki iki okulun öğrencileri, aileleri ve belde sakinleri ile İsrail ordusu ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin karşı karşıya geldiğini aktarmıştı.

Uveys, İsrail askerlerinin plastik mermili müdahalesinde yaklaşık 20 kişinin yaralandığını, bunlardan 10'unun hastanede tedavi gördüğünü, birinin durumunun ise ağır olduğunu kaydetmişti.

- Yahudi yerleşimciler iki okulu ele geçirmeyi amaçlıyor

Bölgedeki Yahudi yerleşimcilerin sosyal medya üzerinden "buradaki iki okulu ele geçirmeyi amaçladıklarına" dair çok sayıda paylaşım yaptığına dikkati çeken Uveys, saldırıların da bu amaca hizmet ettiğini söylemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria topraklarında 2 milyon dönümden büyük bir alanda inşa ettiği 280'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 450 bin kadar yerleşimci yaşıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.