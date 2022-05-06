İsrail askerleri araçta bulunan Filistinlilere ateş açtı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Ebu Meşal köyünde bir araca kauçuk kaplı mermiyle ateş açtığı belirtildi.

Seyir halindeki araçta bulunan 2 Filistinlinin de başından yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu ifade edildi.



İsrail askerlerinin Filistinli sivil araca neden ateş açtığına dair bilgi verilmezken, İsrail makamlarından da herhangi bir açıklama yapılmadı.

