İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2022 Salı / 11 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6032
  • EURO
    15,8278
  • ALTIN
    922.11
  • BIST100
    2463.76
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda 17 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

AA12 Nisan 2022 Salı 22:19 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 22:20
ABONE OL

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerm kentindeki Haduri Üniversitesinde İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda 51 Filistinliye ilkyardım müdahalesinde bulunulduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 2'si gerçek mermiyle vurulmuş olmak üzere 17 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, 34 kişinin de gaz bombası sebebiyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Bu arada görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Haduri Üniversitesi öğrencilerine gerçek ve plastik mermilerin yanı sıra gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Ramazan ayının başından bu yana İsrail güçleri ile Filistinliler arasında gerginlikler yaşanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.