İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2022 Perşembe / 27 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6437
  • EURO
    16,3666
  • ALTIN
    908.111
  • BIST100
    2238.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail askerleri Cenin kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı
Dünya

İsrail askerleri Cenin kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü, 5 kişiyi de yaraladı.

AA31 Mart 2022 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 10:24
ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerleri, 17 yaşındaki bir çocuk ile 23 yaşındaki bir genci vurarak öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek mermilerle vurduğu 3'ü ağır olmak üzere yaralı 5 Filistinlinin Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Filistinli bazı isimlerin gözaltına alınması için Cenin Mülteci Kampı'na askeri operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kamptaki Filistinlilerin İsrail askerlerine ateş açtığı ve hafif yaralanan bir askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.