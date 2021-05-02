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Dünya

İsrail askerleri Filistinli kadını ağır yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir İsrail askerine bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir kadını ağır yaraladı.

AA02 Mayıs 2021 Pazar 13:09 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 13:09
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyinde bir kavşaktan geçtiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen Filistinli bir kadına ateş açtı.

Haberde, Filistinli kadının yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, Beytüllahim'in Husan beldesinden olan 60 yaşlarındaki Filistinli bir kadının, bir İsrail askerini bıçaklama girişiminde bulunduğu iddia edildi.

"İsrail askerinin üzerine bıçakla yürüyen Filistinlinin, vücudunun alt kısmına ateş açıldığı" kaydedilen haberde, Filistinlinin ağır yaralandığı ve Kudüs'te bir hastaneye nakledildiği ifade edildi.

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