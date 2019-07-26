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İsrail askerleri Gazze sınırında 56 kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 56 kişi yaralandı.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin, 38'i gerçek mermiyle olmak üzere 56 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
 
Yaralılardan 22'sinin çocuk, 3'ünün kadın olduğu bilgisi verildi.
 
- İsrail, ambulansı hedef aldı
 
Öte yandan İsrail askerlerinin bir ambulansı hedef aldığı kaydedildi.
 
Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 
 
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

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