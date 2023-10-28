İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İsrail askerleri Hizbullah'ı hedef aldı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını yoğunlaştırırken Lübnan topraklarından İsrail'e roket atılma girişimine karşılık savaş uçaklarının Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 09:24 - Güncelleme:
İsrail askerleri Hizbullah'ı hedef aldı
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah mensupları İsrail'e doğru roket atma girişiminde bulundu. Roketler, Suriye topraklarına düştü. İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait askeri noktaları vurdu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

- Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.