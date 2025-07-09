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Dünya

İsrail askerleri Kassam'ın gazabına uğradı: ''Yasin 105'' ile havaya uçurdu

2023'ten bu yana Gazze'de sistematik bir şekilde katliamlarına devam eden işgalci İsrail askerleri Kassam Tugaylarından kaçamıyor. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'e ait askeri araçları Kassam tarafından 'Yasin 105' ile havaya uçuruldu.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 23:12 - Güncelleme:
İsrail askerleri Kassam'ın gazabına uğradı: ''Yasin 105'' ile havaya uçurdu
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Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Han Yunus'un doğusundaki Büyük Abasan bölgesinde düşman araçları ve askerlerinden oluşan bir gruba yönelik saldırı imkanı bulduk." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada askeri operasyona ilişkin, İsrail'e ait bir Merkava tankı, askerleri taşıyan bir araç ve iki askeri kepçenin Kassam yapımı "Yasin 105" adlı roketlerle hedef alındığı vurgulandı.

Roketli saldırının ardından Kassam unsurlarının İsrail askerlerini hafif silahlarla hedef aldığı belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinden birinin esir alınmak istendiği ancak savaş şartlarından dolayı buna imkan bulunmadığı ve askerin orada etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca öldürülen askerin silahının savaş ganimeti olarak alındığı ve çatışmaların ardından bölgeye ölü ve yaralıları almak üzere helikopterlerin indiğinin gözlendiği aktarıldı.

  • kassam tugayları
  • israil
  • han yunus

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