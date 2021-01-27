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Dünya

İsrail askerleri yine sivillere saldırdı: 21 gözaltı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 15:28
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Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Cenin kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Hizma Mahallesi'nden kişilerin de aralarında bulunduğu 21 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

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