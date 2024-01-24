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Dünya

İsrail, askerlerin seçimlerde oy kullanmalarını onayladı

İsrail Meclisinde (Knesset) 27 Şubat'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde işgal altındaki Gazze Şeridi'nde olanlar da dahil askerlerin oy kullanabilmesine yönelik yasa tasarısının ilk oturumda onaylandığı belirtildi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
İsrail, askerlerin seçimlerde oy kullanmalarını onayladı
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Times of Israel gazetesinin haberine göre, Mecliste İsrail askerlerinin Gazze Şeridi gibi İsrail toprakları dışındaki bölgelerden belediye seçimleri için sahadan oy kullanabilmesine yönelik yasa tasarısının ilk oturum oylaması yapıldı.

Muvazzaf veya yedek tüm askerlerin belediye seçimlerinde oy kullanabilmesine ilişkin yasa tasarısını Ulusal Birlik Partisi milletvekilleri Michael Biton ve Zeev Elkin önerdi.

Yasa tasarısı ilk oturumda onaylandı ancak İsrail yasalarına göre tasarının yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki ayrı oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde kaç askerinin bulunduğunu açıklamıyor.

İsrail hükümeti Kasım 2023'te yapılması planlanan belediye seçimlerinin tarihini 27 Şubat'a ertelemişti.

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