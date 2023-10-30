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Dünya

İsrail askerlerinden canlı yayında TRT ekibine müdahale

İsrail askerleri, canlı yayında TRT ekibine müdahalede bulundu. Askerler, ekiplerin kamerayı kapatmasını isteyerek, TRT ekibinin görüntü almasını engellemek için kameranın kablosunu çekip objektifin önüne tahta koydu.

30 Ekim 2023 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
İsrail askerlerinden canlı yayında TRT ekibine müdahale
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İsrail askerleri, TRT Haber'in Lübnan sınırındaki canlı yayınına müdahale etti.

Askerler, muhabir Merve Güneş ve kameraman Deniz Kahraman'dan kamerayı kapatmalarını istedi, bir süre bölgeden ayrılmalarına da izin vermedi. Kameranın kablosunu çekip objektifin önüne tahta koydular.

"YASA DIŞI BİR ŞEY YAPIYORMUŞUZ GİBİ DAVRANIYORLAR"

Askerler, pasaportlarını ve akreditasyon kartlarını göstermek isteyen ekipleri reddetti.

Muhabir Merve Güneş, kontrol noktalarından sıkıntısız geçip bölgeye gittiklerini söyleyerek, "Kontrolleri yapıp belgelerimizin fotoğraflarını çekip ilerledik. Askeri yerleşim yeri dışındayız. Biz onların izin verdiği yere kadar geldik zaten. Yasa dışı bir şey yapıyormuşuz gibi davranıyorlar" dedi.

İsrail askerleri, ekiplerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.

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