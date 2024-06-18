İsrail askerlerinin kolunda skandal harita! Türkiye dahil 7 ülkeyi kapsıyor

Dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen hız kesmeden katliam yapan İsrail, yine bir skandalla gündeme geldi.

İSRAİL ASKERLERİNİN KOLUNDA SKANDAL HARİTA! TÜRKİYE DAHİL 7 ÜLKEYİ KAPSIYOR

İsrailli Telegram kanallarında ortaya çıkan görüntülerde, bir İsrail askerinin kolunda Türkiye dahil 7 ülkeyi kapsayan 'vadedilmiş topraklar' haritası görüldü. Harita, Mısır, Lübnan, Suriye, Irak, Irak, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin bazı bölgelerini kapsıyor.

'VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR' NEDİR?

"Vadedilmiş topraklar" Yahudilik'te Tanrı YHVH tarafından İbrahim'e ve soydaşlarına vadedilmiş bölgedir. Tam sınırları belli olmamakla beraber, günümüzde 7 ülkeyi kapsıyor. Yani İsrail'in politikaları sınırlarını genişleterek Orta Doğu ve Anadolu'ya kadar uzanan bir bölgeye hakimiyet kurmak.