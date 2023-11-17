İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazını takip eden TRT Haber ekibinin kamerasını kırdı. İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engellerken, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde ve çevresinde demir bariyerler kurdu. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya alınmadıkları için namazlarını Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak için toplanan Filistinli gençlere saldırdı.

Göz yaşartıcı gaz ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla Filistinli gençlere saldıran İsrail polisinin şiddeti, bölgedeki olayları takip eden gazetecileri de hedef aldı. Polis güçlerinden biri, TRT Haber ekibinden kameraman Ahmet Bağış'ı ve muhabir Murat Can Öztürk'ü, canlı yayın yaptıkları sırada itti, ardından tüfeğinin namlusuyla vurarak kameranın camını kırdı.

Olay yerindeki AA muhabirine yaşadıklarını anlatan kameraman Bağış, İsrail polisinin yaptıkları yayını engellemek amacıyla kendilerine müdahale ettiğini söyledi. İsrail güçleri önden giderken diğer basın mensuplarıyla birlikte kendilerinin de arkalarından gittiklerini ve polislere engel olmadan işlerini yaptıklarını anlatan Bağış, "Onlara engel olmamak için arkada bulunduğumuz halde bir polis birkaç arkadaşımızı itti. Sonra beni de önce itti, ardından mesafesi açılınca, yayın yapmayalım diye silahın namlusuyla objektife vurdu. Allah'a şükür, objektifimiz kırılsa da biz yine de yayınımızı yaptık." diye konuştu. TRT Haber ekibi, olayın ardından diğer meslektaşları ile bölgede görevlerini yapmaya devam etti.

Mescid-i Aksa, İsrail polisinin kısıtlamaları nedeniyle geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da neredeyse boş kaldı. Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle yoğun güvenlik önlemleri alan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine 6. haftada da izin vermedi. Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da, 7 Ekim'den bu yana geçen 5 haftada olduğu gibi bu hafta da İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 4 bine yakın kişi namaz kılabildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun TRT ekibine saldırmasına tepki göstererek, "İsrail polisinin, Filistin'deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz. Filistin'de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz. İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır. İsrail'in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: İSRAİL'İN SİCİLİNE YENİ BİR UTANÇ OLARAK EKLENMİŞTİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ettiğini belirtti.

Fahrettin Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir. Bebek, kadın, yaşlı, engelli, gazeteci demeden katliamlarına devam eden, basın mensuplarının görevini ifa etmesine engel olan İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması gerektiği çağrımızı yineliyorum."

AK PARTİLİ HAMZA DAĞ: TÜM BASIN EMEKÇİLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Terör devleti İsrail'in, ibadet etme hürriyetini kısıtlayan zulmünün üstünü örtmek için TRT Haber ekibimize yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kıymetli basın emekçilerimiz; Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarihi yeniden yazmak isteyen uluslararası basın kuruluşları karşısında hakikat mücadelesi veren bölgedeki tüm basın emekçilerimizin her daim yanındayız. Kalemlerine ve kadrajlarına hakikat rehber olsun. "Zulüm ile âbâd olanın akıbeti berbâd olur" hiç şüpheniz olmasın, yakındır berbâd olacaklar!" şeklinde tepki gösterdi.