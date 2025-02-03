İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2025 Pazartesi / 5 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,943
  • EURO
    37,008
  • ALTIN
    3254.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ateşkese rağmen bombalıyor: Lübnan'daki binaları hava uçurdu
Dünya

İsrail ateşkese rağmen bombalıyor: Lübnan'daki binaları hava uçurdu

İşgalci İsrail, Lübnan ile varılan ateşkese rağmen ülkenin güneyinde işgali sürdürüyor. Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki binaları yerleştirdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 18:50 - Güncelleme:
İsrail ateşkese rağmen bombalıyor: Lübnan'daki binaları hava uçurdu
ABONE OL

İsrail ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısını yıkmak" amacıyla bombalı yıkım gerçekleştirildiği iddia edildi.

İsrail ordusuna ait birliklerin Lübnan'ın güneyindeki kırsal bölgede faaliyetlerini sürdürdükleri belirtilen görüntülerin hangi beldeye veya köye ait olduğu açıklanmadı.

Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği iddiasında bulunan İsrail ordusu, "kapsamlı operasyonların sürdürdüğünü" savundu.

Paylaşılan görüntülerde, kırsal alandaki binaların yıkıldığı ve tarım alanlarına da zarar verildiği anlaşılıyor.

İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan-İsrail sınır hattında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar, Eylül 2024'te şiddetlenmiş ve İsrail'in şiddetli bombardımanları ile karadan işgaline dönüşmüştü.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu ülkenin güneyinde işgale ve ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.