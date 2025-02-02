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Dünya

İsrail ateşkese uymuyor: Gazze'de şehit sayısı artıyor! Son rakam açıklandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde daha önce yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yıkılan binaların enkazından 9 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı son rakamı açıkladı.

IHA2 Şubat 2025 Pazar 17:37 - Güncelleme:
İsrail ateşkese uymuyor: Gazze'de şehit sayısı artıyor! Son rakam açıklandı
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İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 4 kişinin yaralandığı kaydedilirken, daha önce yaralanan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, yıkılan binaların enkazından ise 9 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

GAZZE ŞEHİT SAYISI ARTIYOR

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 47 bin 498'e, yaralı sayısının ise 111 bin 592'ye yükseldiği kaydedildi.

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