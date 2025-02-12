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Dünya

İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Savaş uçakları ilk kez Beyrut semalarında görüldü

İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasından sonra ilk kez Lübnan'ın başkenti Beyrut üzerinden ses hızını aşarak geçiş yaptı.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 21:56 - Güncelleme:
İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor! Savaş uçakları ilk kez Beyrut semalarında görüldü
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Lübnan ve İsrail basını, Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüren İsrail'in, 18 Şubat'ta dolacak çekilme sürecini uzatmak istediği yönünde haberler yayınladı.

İşgal süresinin uzatılmasının Lübnan tarafından reddedildiği belirtilirken, İsrail savaş uçakları Beyrut üzerinden ses hızını aşarak geçti.

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İsrail savaş uçaklarının ses hızını aşması sonik patlamalara neden olurken, halkta da paniğe yol açtı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in Ateşkesi Denetleme Komitesi'nden güneyde işgal ettiği bölgelerden çekilme süresini 28 Şubat'a kadar uzatmak istediğini belirtirken, Lübnan tarafının bunu reddettiği ifade ediliyor.

LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

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İsrail, ABD'nin de onayıyla Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

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