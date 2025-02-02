İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını tekrar ihlal etti! Gazze'de bazı bölgeleri bombaladılar

7 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı saldırılarla 15 ay boyunca yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 487 Filistinliyi şehit eden İsrail ordusu, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkese rağmen katliamlarını sürdürmeye devam ediyor.

İsrail, bugün de ateşkesi tekrar ihlal ederek Gazze'de bazı bölgeleri bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA), Raşid Caddesi'nde seyir halindeki bir aracın yakınına iki füze saldırısı düzenledi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Saldırı, bölgede yaya veya basit ilkel araçlarla evlerine dönen Filistinliler arasında panik ve korkuya neden oldu.

İsrail ordusu ayrıca; Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı doğusundaki Filistinlilerin evlerine yönelik ateş açtı. Salahaddin Caddesi ekseninde konuşlanan İsrail güçleri de güneydeki Refah kentine yoğun ateş açtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin olup olmadığını ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduğunu iddia ediyor.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Misafir Yatta bölgesinde arazileri buldozerle kazarak tahrip ediyor

Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı

İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Eriha şehrinin kuzeybatısındaki El-Merecat bölgesinde bulunan Arap Melihat isimli bedevi toplumuna ait bir camiyi ateşe verdi

11:53 İsrail, ateşkesi tekrar ihlal ederek Gazze'de bazı bölgeleri bombaladı

03:12 İsrail basınına göre Netanyahu, Hamas'la esir takasını sürdürmek için Katar'a heyet gönderilmesi meselesini görüşecek

01:01 Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da tansiyonu yükseltmesine karşı ulusal çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu

00:56 İsrail'de 7 Ekim'deki "feci başarısızlığın sorumluluğunu" üstlendiğini duyurarak istifa eden Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yerine Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir getirildi

00:27 İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için görüşmelerin 3 Şubat'ta ABD'nin başkenti Washington'da başlayacağını açıkladı

00:19 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki 37 hastanın Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a tıbbi tahliyesinin yapıldığını bildirdi