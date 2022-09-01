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Dünya

'İsrail ateşle oynuyor'

İsrail'in Suriye'ye dün gece gerçekleştirdiği hava saldırıları hakkında açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Al-Miqdad, “İsrail ateşle oynuyor ve bölgede askeri ve güvenlik durumunu tehdit ediyor.' dedi.

IHA1 Eylül 2022 Perşembe 18:41 - Güncelleme:
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İsrail, dün akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentinde bulunan Halep Uluslararası Havalimanı'nın ardından başkent Şam'ın güneydoğusuna hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıların ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Al-Miqdad yaptığı açıklamada, "İsrail ateşle oynuyor" ifadelerini kullanarak, İsrail'in bölgesel askeri ve güvenlik durumunu tehdit ettiğini vurguladı. Al-Miqdad, "Suriye, İsrail'in tekrarlanan saldırılarına sessiz kalmayacak ve bunun bedelini er ya da geç İsrailliler ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail, son yıllarda Suriye'de çoğunlukla İran destekli milislere ait olduğunu iddia ettiği mevzileri ve silah depolarını hedef alan saldırılar düzenliyor.

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