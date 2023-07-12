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Dünya

İsrail: Azerbaycan'daki büyükelçilik saldırısının arkasında İran var

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin Bakü Büyükelçiliğine yönelik saldırı girişiminin arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:41 - Güncelleme:
İsrail: Azerbaycan'daki büyükelçilik saldırısının arkasında İran var
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Cohen, temaslarda bulunmak üzere gittiği Sırbistan'da ülkesinin Azerbaycan'daki büyükelçiliğine yönelik saldırı girişimi hakkında konuştu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın aktardığına göre Cohen, "Azerbaycan'daki İsrail Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı girişiminin arkasında İran var. Yakalanan terör hücresini İran finanse etmiş ve talimat vermiştir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkililer, İsrail Dışişleri Bakanı'nın suçlamalarına henüz cevap vermedi.

Azerbaycan makamları, 11 Temmuz Salı günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki İsrail Büyükelçiliğine terör saldırısı girişiminde bulunulduğunu bildirmişti.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nden yapılan açıklamada, terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen Fawzan Mosa Khan isimli Afganistan vatandaşının gözaltına alındığı ifade edilmişti.

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