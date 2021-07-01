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Dünya

İsrail Başbakanı Bennett: Bizi yok etmek istediklerini açıkça ilan ettiler

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi. İki liderin İran'ın nükleer programını ele aldıkları dile getirilen açıklamada, Başbakan Bennett amaçlarının İsrail'i yok etmek için çalıştığını açıkça ilan eden İran'ın nükleer bir askeri yetenek elde etmesini engellemek olduğunu söyledi.

AA1 Temmuz 2021 Perşembe 21:25 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:48
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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Steinmeier'in Bennett'i 13 Haziran'da liderliğindeki koalisyon hükümetinin güvenoyu alarak ülkenin yeni başbakanı olması dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

İki liderin İran'ın nükleer programını ele aldıkları dile getirilen açıklamada, "Başbakan Bennett, İsrail'in amacının, İsrail'i yok etmek için çalıştığını açıkça ilan eden İran'ın nükleer bir askeri yetenek elde etmesini engellemek olduğunu söyledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Steinmeier'in Bennet'i Almanya'ya davet ettiği kaydedildi.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu sabah da İsrailli mevkidaşı Reuven Rivlin ile görüşmüştü.

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