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Dünya

İsrail Başbakanı Bennet'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel teşekkür

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcılarına, Türkiye'de İsraillilerin hedef alınmasını engellemedeki işbirlikleri için özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum.' dedi.

AA28 Haziran 2022 Salı 19:16 - Güncelleme:
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İsrail Başbakanlığının Twitter hesabından yayınlanan görüntülü açıklamada Bennett, "Geçtiğimiz aylarda ve özellikle son haftalarda İstanbul ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki İsrail vatandaşlarını hedef alma girişimlerini engellemek için operasyonlar gerçekleştiren güvenlik teşkilatımıza ve Türk güvenlik teşkilatına teşekkür ediyorum" dedi.

Operasyonların başarılı olduğunu ve İsraillilerin hayatını kurtarmada başarılı oluduğunu aktaran Bennett, vatandaşlarını uyanık olmaya çağırdı.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Bennett, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yardımcılarına, Türkiye'de İsraillilerin hedef alınmasını engellemedeki işbirlikleri için özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, "Güvenlik teşkilatları tarafından yürütülen ortak bir İsrail-Türkiye ortak çabası çerçevesinde, İstanbul'da İsrail vatandaşlarını hedef alan çok sayıda İran hücresinin engellendiği" kaydedildi.

Türk güvenlik servislerinin İran Devrim Muhafızları'nın emriyle çalıştıkları belirtilen birkaç İran hücresini ortaya çıkardığı ifade edilen açıklamada, yapılan önleyici operasyonlarla, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarının karşı karşıya olduğu tehdit düzeyinin düşürüldüğüne dikkat çekildi.

  • İsrail Başbakanı Naftali Bennett
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Naftali Bennett

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