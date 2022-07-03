İsrail Başbakanı: Hizbullah, Lübnan'ın deniz sınırı anlaşmasına varma olanağına zarar veriyor

Lapid, ülkede 1 Kasım'da erken seçimlere gidilmesi kararı alınması üzerine, koalisyondaki eski Başbakan Naftali Bennett'ten görevi devralmasının ardından düzenlediği ilk haftalık kabine toplantısında konuştu.

"Bu masadakiler olarak hepimizin hedefi, önümüzdeki aylarda hükümeti sanki seçimler olmayacakmış gibi yönetmek olacak." diyen Lapid, İsrail vatandaşlarının "sürekli işleyen bir hükümete hakkı olduğunu" ifade etti.

Lapid, "Eğitim'deki kriz bekleyemez. Hastane bütçeleri ertelenemez. İranlılar, Hamas ve Hizbullah da beklemeyecek. Bunlara karşı her alanda ısrarla hareket etmemiz gerekiyor ve yaptığımız da tam olarak bu." dedi.

İsrail ordusunun, Lübnan sınırı yakınlarındaki münhasır ekonomik bölgeye gönderilen 3 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü hatırlatan Lapid, şunları kaydetti:

"Hizbullah terör yolunda ilerlemeye devam ediyor ve Lübnan'ın bir deniz sınırı anlaşmasına varma olanağına zarar veriyor. İsrail kendini, vatandaşlarını ve ekonomik varlıklarını savunmaya devam edecek."

- İsrail ile Lübnan arasındaki sınır anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası "Kariş"e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 6 Haziran'da Yunanistan'a "Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı deniz sınırında Tel Aviv için gaz arama çalışmaları yürüten gemiyi ivedi şekilde geri çekme" çağrısı yapmıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Lübnan'da bir sonraki savaş sırasında imha edilecek binlerce hedef belirlediklerini kaydederek, "Komuta karargahı, roket güdümlü el bombaları, fırlatıcılar ve bu hedeflerin daha fazlası olan tüm hedefler saldırı planında. Tüm bu hedefler, Lübnan'da vurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.

Müzakereler Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.