İsrail Başbakanı Netanyahu: ABD ile istihbarat paylaşımını derinleştireceğiz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere İsrail'e giden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yapacağı görüşme öncesinde, bu akşam saatlerinde gerçekleştirilecek toplantı hakkında bilgi verdi.

Netanyahu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "ABD ile istihbarat paylaşımını derinleştireceğiz. Bizim duruşumuz açık, İran'ın Suriye'deki varlığına karşı mücadele edeceğiz." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Suriye'deki son durumu ve ABD'nin askerlerini çekme kararını görüşmek üzere İsrail'e gitmişti. Bolton, İsrail'deki temaslarının ardından Türkiye'ye gelecek.