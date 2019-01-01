İsrail Başbakanı Netanyahu: İstifa etmeyi düşünmüyorum

İsrail Başbakanı Netanyahu, polisin tavsiyesi üzerinde İsrail başsavcılığının hakkında işlem yapması durumunda, "İstifa etmeyeceğini" söyledi.

"Yasaya göre başbakanın yargı sürecinde istifa etmesi gerekmiyor." diyen Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk davası bulunuyor.

Yargı sürecinde istifa etmemesini ise Netanyahu, "Bir başbakan yargı süreci bitmeden istifa ederse ve daha sonra bu beraat ederse ne olacağını bir hayal edin. Bu saçma. Demokrasiye korkounç bir darbe." şeklinde savundu.

Erken seçim kararı

İsrail'in Gazze'de Hamas'la yaşadığı problemler ve Netanyahu hakkında yürütülen üç ayrı soruşturma ülke içerisinde tepkilere neden olmuş ve geçtiğimiz haftalarda erken seçim kararı alınmıştı ve seçimlerin nisan ayı içerisinde gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Netanyahu yargıya müdahale ediyor

İsrail basını ise geçtiğimiz günlerde, erken seçim kararı alınmasının hemen akabinde Netanyahu hakkında yürütülen soruşturmanın erken seçimlerden sonra açıklanacağını ve bunun nedeninin Netanyahu'nun yargıya doğrudan müdahalesi olduğunu iddia etmişti.