Dünya

İsrail Başbakanlığı duyurdu! Netanyahu kansere yakalanmış

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu'nun 2024 yılı sonunda prostat kanserine yakalandığını ve gizlice tedavi görerek hastalığı atlattığını açıkladı. Sağlık raporunun, 'İran'ın kara propaganda yapmasını önlemek' amacıyla savaşın en yoğun döneminde saklandığı belirtilirken, 76 yaşındaki liderin erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştuğu vurgulandı.

AA24 Nisan 2026 Cuma 15:13
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.

Netanyahu'nun yaklaşık bir buçuk yıl önce geçirdiği prostat ameliyatının ardından rutin kontroller sırasında kansere yakalandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "metastaz yapmamış küçük bir lezyonun erken teşhis edilmesinin ardından" Netanyahu'nun başarılı bir tedavi sürecinden geçerek kanseri atlattığı belirtildi.

Netanyahu'nun, daha önce kansere yakalandığı bilgisini içeren ve bugün yayımlanan sağlık raporunun "savaşın en yoğun olduğu dönemde yayınlanmaması ve İran rejiminin İsrail'e karşı daha fazla kara propaganda yaymasını önlemek" amacıyla kamuoyuna gecikmeli duyurulması talebinde bulunduğu kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Aralık 2024'te idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle prostat ameliyatı olduğu açıklanmıştı.

İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu (76), ilerleyen yaşı nedeniyle son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşıyor.

