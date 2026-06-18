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Dünya

İsrail basını: ABD'nin baskısıyla İsrail-Suriye görüşmelerinin yeniden başlaması bekleniyor

İsrail basını, çıkmaza giren Şam-Tel Aviv görüşmelerinin İran'a saldırıların ardından ABD'nin baskısıyla yeniden başlamasının beklendiğini ileri sürdü.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 07:34 - Güncelleme:
İsrail basını: ABD'nin baskısıyla İsrail-Suriye görüşmelerinin yeniden başlaması bekleniyor
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, söz konusu gelişme Suriye-İsrail görüşmelerindeki birkaç aylık durgunluğun ardından gerçekleşti.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Suriye müzakerelerini yeniden başlatmayı düşünmesinde, Suriye'nin Lübnan'da Hizbullah'a müdahale etmesini istemesinden kaynaklandığı savunuldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin Lübnan'ın iç işlerine müdahale edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, her zaman savaşın sona erdirilmesini, devlet kurumlarının güçlendirilmesini ve iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini savunduklarını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, "İsrail'e, Hizbullah meselesini Suriye'nin halletmesine izin vermesini önerdim. Dürüst olmak gerekirse, onların daha iyi iş çıkardığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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