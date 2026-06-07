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Dünya

Soykırımcıya sert cevap... İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısının ardından İran, İsrail'e füze fırlattı. İsrail'in kuzeyinde birçok bölgede sirenler çalarken hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'dan daha önce 'kesin karşılık vereceğiz' açıklaması gelmişti.

AA7 Haziran 2026 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Soykırımcıya sert cevap... İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı
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Ortadoğu'da gerilim bir kez daha tırmanma noktasına ulaştı. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısı, İran'ın sert füze yanıtıyla karşılık buldu. İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail genelinde alarm durumuna geçilirken, bölgedeki dengeleri kökten sarsacak yeni bir çatışma dalgası başladı.

İRAN FÜZELERİ İSRAİL SEMALARINDAKİ SİRENLERİ ÇALDIRDI

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırısının ardından İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede sirenler çaldı.

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği kaydedildi.

İran füzeleri nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için harekete geçtiği aktarıldı.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN DAHİYE SALDIRISI: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, soykırımcı İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

KALİBAF'DAN ABD ÜSLERİNE "MEŞRU HEDEF" UYARISI

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, soykırımcı İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." demişti.

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  • İran füze saldırısı
  • Ortadoğu krizi

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