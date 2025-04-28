İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2025 Pazartesi / 1 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4533
  • EURO
    43,7012
  • ALTIN
    4056.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail basını duyurdu: Netanyahu, 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gidiyor
Dünya

İsrail basını duyurdu: Netanyahu, 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gidiyor

İsrail televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gideceğini bildirdi.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 11:40 - Güncelleme:
İsrail basını duyurdu: Netanyahu, 8 Mayıs'ta Azerbaycan'a gidiyor
ABONE OL

Devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun Azerbaycan ziyaretinin tarihinin belirlendiği belirtildi.

Netanyahu'nun 8 Mayıs'ta Azerbaycan'da gideceği ifade edilirken, ziyaretin kaç gün süreceği ve İsrail Başbakanı'nın temaslarına ilişkin henüz detay paylaşılmadı.

NETANYAHU VE ALİYEV GÖRÜŞECEK

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Bakü ile Tel Aviv arasındaki ikili ilişkileri görüşmek ve derinleştirmek için Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini yazmıştı.

Ziyarette Netanyahu'nun ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşeceğini aktarmıştı.

Azerbaycan makamlarından Netanyahu'nun Bakü'yü ziyaret edeceğine yönelik haberler hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.