İsrail basını duyurdu! Trump, Tel Aviv'i ziyaret edecek

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde Trump'ın İngiltere ziyareti öncesi Tel Aviv'e gelebileceğini söyledi.

Gerçekleşmesi halinde Trump'ın, İngiltere Kralı 3. Charles'ın daveti üzerine 17-19 Eylül tarihlerinde Londra'ya yapacağı resmi ziyaret öncesi İsrail'e geleceği belirtildi.



Beyaz Saray yetkilisi, "Başkan, eylül ayında Britanya'yı ziyaret edecek ve İsrail'de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı." ifadelerini kullandı.

İsrailli yetkili ise Trump'ın İsrail'e gelebileceğini ancak henüz "somut" bir durumun ortaya çıkmadığını dile getirdi.

Haberde, Washington yönetiminin Gazze'de kapsamlı bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yaptığı da belirtildi.

İSRAİL İLE HAMAS HEYETLERİNİN DOHA VE KAHİRE'DE TEMASLARDA BULUNDUĞU BİLDİRİLİYOR

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea'nın Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar'ı ziyaret ettiğini belirtmişti.

Öte yandan Hamas yöneticisi Halil el-Hayye liderliğindeki bir heyetin müzakerelere ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek üzere 12 Ağustos Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği aktarılmıştı.

İSRAİL'İN TUTUMU NEDENİYLE TIKANAN MÜZAKERELER

Gazze'de ateşkes müzakereleri İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

İsrail, temmuzun son haftasında başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermeyerek Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da aynı hafta "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas ise kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.