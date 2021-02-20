AA 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:57 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 11:57

Yerel basında çıkan haberlerde, İsrail'in esir takası için Rusya'dan Esed rejimine 1,2 milyon dolarlık Sputnik V aşısı satın aldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında İsrail'in Rusya'dan satın aldığı Sputnik V aşılarının doğrudan Şam'a gönderileceği ifade edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 23 Mart'ta yapılacak erken seçim öncesi seçmenin tepkisinden dolayı bu bilgiyi kamuoyundan gizlediği kaydedildi.

Habere ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Esed rejimi, bu hafta Rusya'nın ara buluculuğunda esir takası yapmıştı.

Esir takası kapsamında İsrail 2 Suriyeli çobanı, Esed rejimi de "yanlışlıkla" Suriye'ye girdikten sonra tutuklanan İsrailli bir kadını serbest bırakmıştı.