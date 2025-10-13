Gazze barış anlaşması için öncelikli maddeler arasında yer rehineler konusunda kritik sürece girildi. İsrail hükümeti, rehinelerin tesliminin bu sabah başlayacağını açıkladı.

İsrail hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, Gazze'deki rehinelerin bugün sabah erken saatlerde bırakılacağını duyurdu.

Hükümet sözcüsü, "Yaşayan 20 rehinenin tek seferde, birlikte serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.

Sözcü, canlı rehinelerin teslim alınmasının ardından hayatını kaybeden 28 rehinenin cansız bedenini de teslim almaya hazır olduklarını söyledi.

Hükümet sözcüsü, tüm rehineler alındıktan sonra Filistinli tutukluların salıverileceğini sözlerine ekledi.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Hamas, 20 rehinenin hayatta olduğunu doğruladı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Tel Aviv'deki "Rehineler Meydanı"nda toplanan İsrailliler, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını bekledi. Göstericiler, rehinlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı.

İsrail medyası, Hamas'ın İsrailli rehinelerin ilk grubunu saat 08.00'de Netzarim Koridoru'nda, ikinci grubunu ise saat 10.00'da Gazze'nin Han Yunus kentinde serbest bırakacağını duyurdu.

03.42 ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de varılan barış anlaşmasına büyük katkı sağladığını belirterek, "Türkiye harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı; gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü kendisine büyük saygı duyuluyor. Türkiye çok güçlü bir ülke, çok çok güçlü bir orduya sahip ve Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük katkı sundu" açıklamasında bulundu.

01.28 Mısır makamları, Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacak liderlerin listesini açıkladı. Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak: "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

00.50 İran'ın en köklü gazetelerinden Cumhuri-yi İslami, Hamas ile İsrail arasındaki Gazze ateşkesini ve esir takasını değerlendiren bir makalede, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'nu "hata" olarak nitelendirdi.

00.08 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail'in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi. Trump, "Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak." ifadelerini kullandı.

00.00 Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateş açması sonucu Gazze Şeridi'nin güneyinde bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

- ⁠GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.