  İsrail basını, İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağının düştüğünü duyurdu
Dünya

İsrail basını, İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağının düştüğünü duyurdu

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran'ın batısında düştüğünü duyurdu.

5 Mart 2026 Perşembe 11:48
İsrail basını, İran'ın batısında ABD'ye ait F-15 savaş uçağının düştüğünü duyurdu
Kanalın haberine göre, uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Mürettebatın İran topraklarında kaldığı ifade edildi.

Haberde, daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada,"Sabahın erken saatlerinde ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağının İran'da düşürüldüğüne dair sosyal medyada dolaşan haberler asılsız ve hiçbir dayanağı bulunmuyor." ifadelerine yer verildi.

CENTCOM, 2 Mart'a yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından beri 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca 3 ABD savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü ifade edilmişti.

