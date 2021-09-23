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Dünya

İsrail basınından dikkat çeken iddia: Rusya, ABD ile masaya oturmak istiyor!

İsrail basını çatışmaların devam ettiği Suriye'de Rusya'nın İsrail ve ABD'yle görüşme yapmak istediği bildirdi.

AA23 Eylül 2021 Perşembe 19:47 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:48
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Walla News'te yer alan haberde, Rusya'nın, İsrail'den ABD'yi Suriye konusunda üst düzey üçlü görüşmeleri kabul etmeye teşvik etmesini istediği belirtildi.

Adları açıklanmayan iki üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırılan haberde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 9 Eylül'de Moskova'da ağırladığı İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdiği ifade edildi.

Haberde İsrailli yetkililerin, Suriye konusunda ABD-Rusya ve İsrail arasında yapılacak üçlü zirveyi desteklediklerini dile getirdiği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail'in ana hedefinin İran'ı Suriye'den çıkarmak olduğuna, bunun da ancak Rusya-ABD iş birliği ile mümkün olabileceğine işaret edildi.

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