6 Kasım 2025 Perşembe
  • İsrail basını yeni hedefi açıkladı: Tel Aviv saldırıya hazırlanıyor
Dünya

İsrail basını yeni hedefi açıkladı: Tel Aviv saldırıya hazırlanıyor

İsrail basını, Tel Aviv'in Hizbullah'a baskı yapmak ve hükümeti kendisiyle anlaşmaya zorlamak için Lübnan'a yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

AA6 Kasım 2025 Perşembe 15:53
İsrail basını yeni hedefi açıkladı: Tel Aviv saldırıya hazırlanıyor
İsrail'in Kanal 12 televizyon kanalında konuya ilişkin habere yer verildi.

Haberde İsrail ordusunun, Hizbullah'ı zayıflatmayı, Hizbullah ile Lübnan hükümetini Tel Aviv'le "istikrarlı bir anlaşma" imzalamaya sevk etmeyi amaçlayan "askeri müdahaleye" hazırlandığı aktarıldı.

İsrailli yetkililerin açıklamasına yer verilen haberde, halihazırda bazı planların olduğuna işaret edilerek ABD'nin ise Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusundaki anlaşmazlığı diyalogla çözmeye çalıştığı kaydedildi.

ABD'nin Lübnanlılara, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını da içeren bir anlaşmaya varılması gerektiğine ilişkin açık bir mesaj gönderdiği, diplomatik çözüm sağlanmazsa, Washington'un herhangi bir İsrail askeri müdahalesini destekleyeceğini bildirdiği aktarıldı.

Haberde, muhtemel bir saldırının hedefinin, Hizbullah'ın yeniden yapılanmasını engellemek ve silahsızlandırma meselesinde İsrail'in Lübnan hükümetine ciddiyetini göstermek olduğu savunuldu.

Haberde, İsrail istihbarat bilgilerine dayanarak, "Hizbullah'ın Suriye üzerinden ya da deniz yoluyla kaçak şekilde getirilen füze, roket, top mermisi ve savaş teçhizatını biriktirmeyi sürdürdüğü ayrıca bazı mühimmatı Lübnan içinde ürettiği" öne sürüldü.

Popüler Haberler
