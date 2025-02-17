İsrail basınına göre, Gazze'de ateşkesin ikinci aşama müzakereleri Kahire'de başlayacak

The Times of Israel'in, İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un anlaşmanın ikinci aşama görüşmelerinin bu hafta başlayacağını duyurması ile İsrail Başbakanlık Ofisi'nin müzakere heyetinin Kahire'ye gideceğini açıklamasının ilişkili olduğu kaydedildi.

İsrail'in kararının ABD baskısı sonucu alınmadığını ifade eden söz konusu yetkili, anlaşmanın sürdürülmesinde bir sorun olmadığını ve bu kapsamda ikinci aşama müzakerelerinin başlayacağını dile getirdi.

ABD ve İsrail'in öncelikli amacının, anlaşmanın birinci aşamasında serbest kalması beklenen sağ 6 esirin salıverilmesini hızlandırmak olduğunu vurgulayan yetkili, söz konusu rehinelerin hafta içi veya cumartesi günü serbest bırakılması için çalışıldığını kaydetti.

Yetkili, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek istediklerini belirterek Hamas'ın Gazze Şeridi'nde kalmasına hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini öne sürdü.

- İSRAİL KABİNESİNİN TOPLANACAĞI VE MÜZAKERE HEYETİNİN KAHİRE'YE GİDECEĞİ DUYURULMUŞTU

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre ikinci aşama müzakerelerinin, birinci aşamanın yürürlüğe girmesinden 16 gün sonra (3 Şubat) başlaması gerekiyordu.

İkinci aşama müzakerelerini sabote etmekle suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, bugün kabinenin ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere toplanacağı duyurulmuştu.

Ayrıca, müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının "birinci aşamasının uygulanmasını" görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği, heyete kabine toplantısından çıkacak sonuca göre ikinci aşamayı müzakere etme yetkisinin verileceği bildirilmişti.