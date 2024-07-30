İsrail basınında ‘Türk ordusu güçlü' paniği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki katliamlarına yönelik yaptığı son çıkış Tel Aviv'de geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız." açıklaması İsrail basınının manşetlerinde yer aldı. Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekildi. Ankara'nın İsrail'le savaşan gruplara silah ve askeri destek sağlayabileceğine vurgu yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise Türkiye'yi NATO üzerinden hedef almaya çalıştı.

TEL AVİV'İ ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMALAR

Türkiye Gazze'deki katliama sessiz kalmıyor, her platformda sesini çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu katliamın durması için sıkı bir diplomasi trafiği yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik açıklamaları Tel Aviv'i endişelendiriyor.

KATZ HADDİNİ AŞTI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, haddini aştı. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan hadsiz paylaşımlar yaptı. Katz, bu kez NATO üzerinden Türkiye'yi hedef almaya çalıştı. İsrailli diplomatlara seslendi. Tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi. Türkiye'nin kınanması çağrısı yaptı.

Ayrıca Türkiye'nin NATO'dan ihraç edilmesi gerektiğini de söyledi. Türkiye'nin Gazze diplomasisi İsrail'de endişe kaynağı oluşturdu. Zira Ankara batılı ülkeler ve NATO içinde İsrail'e karşı duran sayılı ülkeler arasın yer alıyor.

Katz'ın NATO çıkışını da bu bağlamda okumak gerekiyor. Çünkü NATO'nun İsrail'e destek vermemesinin önündeki engel Türkiye olarak görülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALTINI ÇİZMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'daki NATO Zirvesi sonunda yaptığı basın toplantısında İsrail'in NATO ile ortak ilişkisine izin vermeyeceklerinin altını çizmişti.

Bunun farkında olan İsrail basını da Erdoğan'ın "Karabağ ve Libya'ya girdik aynısını Filistinliler için yaparız" açıklamasını manşetlere taşıdı.

'ERDOĞAN ASKERİ ADIM ATMAYACAK ANCAK BAŞKA CİDDİ KAYGILAR VAR'

Yediot Ahronot Gazetesi 'Erdoğan askeri adım atmayacak ancak başka ciddi kaygılar var' başlığını attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e savaş açmayacağını yazan Yediot Ahronot Gazetesi, ancak İsrail'e karşı savaşan herkese yardım edebileceği veya silah sağlayabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkışı Tel Aviv'i kaygılandırdığını vurguladı.

Çünkü Ankara BM'de, uluslararası arenada ve NATO'da etkili bir ülke.

Gazete, Ankara'nın bu diplomatik gücüyle İsrail'e zarar verme ihtimali olduğunu yazdı.

Batılı ülkelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları karşısında sessiz kalmasının ise İsrail'de hayal kırıklığına yol açtığını belirtti.

'TÜRK ORDUSU GÜÇLÜ' İTİRAFI

İsrail'in Ekonomi Gazetesi Globes da, "'Erdoğan işgal tehdidinde bulundu" başlığını attı.

Ekonomi Gazetesi Globes, "Erdoğan'ın sözleri ciddiye alınmalı mı?' sorusunu sordu.

İsrail'in sadece hava kuvvetleriyle Türkiye'den bir adım önde olduğunu yazdı. Türk ordusunun güçlü olduğunu belirtti.

ESKİ BÜYÜKELÇİ LİEL'DEN YORUM ALDILAR

Globes, Ankara'nın Hamas'ın yakın dostu olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e saldırmasının şaşırtıcı olmadığı yorumunu yaptı.

Haberde, "Ancak, dışişleri bakanlığı koridorlarında dahi Erdoğan'ın sözlerini duyunca çok şaşırdılar" denildi.

Gazete, İsrail'in Türkiye'deki eski Büyükelçisi Alon Liel'in de yorumunu aldı. Liel Türkiye'nin İsrail ile savaşan güçlere finansal veya askeri kaynak sağlayabileceğinin altını çizdi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK ORDULARINDAN BİRİNİN BAŞKOMUTANI"

Israel Hayom Gazetesi ise, 'Erdoğan orta Doğu'daki çatışmalara böyle müdahale ediyor' manşetini tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini "alışılmadık" diye niteledi.

Türk liderin Orta Doğu'nun en büyük ordularından birinin başkomutanı olduğunu yazdı. Gazeteye göre, Türk ordusunun özellikle günümüzde en fazla öne çıkan unsuru, oyunun kurallarını değiştiren silah 'Erdoğan'ın 'drone ordusu.' görülüyor

Gazete, bu bağlamda Türk SİHA'larının Libya ve Karabağ'daki etkisini de hatırlattı.

"İSRAİL, LÜBNAN'A GİRERSE BÖLGEYE ASKER GÖNDERİLEBİLECEK" İDDİASI

Jerusalem Post Gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını haberleştirdi. Türkiye ilişkilerinde uzman isimlerin görüşlerine yer verdi. Buna göre, eğer İsrail Lübnan'a girerse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye asker gönderebileceğine dikkati çekti.

Gazete, Erdoğan'ın doğrudan İsrail'e askeri bir harekette bulunmayacağını da yazdı.