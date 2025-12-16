İsrail basınından Trump'a uyarı: Ateşkesi Netanyahu baltalıyor

Gazetenin başyazısında, İsrail'deki mevcut hükümetin uluslararası hukuku ihlal etmeyi sürdürdüğü, İsrail'in müttefikleriyle gerilimi artırdığı ve Filistinlilerle gelecekte bir anlaşmaya varılmasını zorlaştırdığı vurgulandı. Başmakalede, "Aşırı sağcı hükümetimiz, uluslararası hukuku ihlal etmeye, İsrail'in müttefiklerini kışkırtmaya ve Filistinlilerle gelecekte bir anlaşmaya varılması ihtimalini baltalamaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Haaretz, geçen perşembe günü İsrail Güvenlik Kabinesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni Yahudi yerleşim yerinin yasallaştırılmasına karar verdiğine dikkati çekti.



- "ATEŞE KÖRÜKLE GİTMEK"

Gazete, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkesi sağlamaya çalıştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da attığı tek taraflı adımların gerilimi daha da tırmandırdığı değerlendirmesinde bulundu.



Başmakalede, bu adımların İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki kontrolünü genişletmeyi, gerilimi artırmayı ve gelecekteki diplomatik girişimleri engellemeyi amaçladığı kaydedildi.



Haaretz, Trump'ın bölgede istikrarı sağlama ve bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olması hâlinde, Netanyahu hükümeti ve yerleşimcilerin bu süreci engellediğinin farkında olması gerektiği çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail Yayın Kurumu (KAN), Haaretz'in başyazısının, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilip geçilmeyeceğini değerlendirmek üzere Tel Aviv'e yapacağı ziyaret öncesinde yayımlandığına dikkati çekti.

KAN, ismini açıklamadığı İsrailli siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Barrack'ın ziyaretinin, 29 Aralık'ta ABD'nin Florida eyaletinde yapılması beklenen Trump-Netanyahu görüşmesine yönelik doğrudan bir hazırlık niteliği taşıdığını aktardı.



Haberde ayrıca, Barrack'ın Netanyahu'nun ateşkes sürecinin bir sonraki aşaması için uygun bir muhatap olup olmadığını değerlendirmekle görevli olduğu ifade edildi.



- YERLEŞİM SİSTEMİ VURGUSU

Haaretz, başyazısında Trump'ın, yerleşim faaliyetlerinin marjinal bir grubun münferit eylemleri olmadığını ve bunun İsrail devletiyle uzun yıllardır iç içe geçmiş bir yapı olduğunu anlaması gerektiğini belirtti. Gazete, yerleşim hareketinin devlet kurumlarıyla ve "Tepe Gençliği" olarak bilinen radikal gruplarla uzun süredir iş birliği içinde hareket ettiğini kaydetti.

Makalede, "Tepe Gençliği"nin Filistinlilere ait toprakları ele geçiren radikal bir gençlik grubu olduğu, Filistinlileri yerlerinden ederek işgal edilen alanlarda yeni yerleşimler inşa ettiği ifade edildi. Gazete, devletin daha sonra bu yerleşimleri çeşitli idari ve hukuki adımlarla geriye dönük olarak yasallaştırdığını yazdı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yüzlerce yerleşim yeri kurduğu, buralarda yaşayan 700 binden fazla İsrailli yerleşimcinin Filistinlilere yönelik saldırılarının arttığına dikkati çekildi.

Gazete, 2022 sonlarında kurulan mevcut hükümetin göreve gelmesinden bu yana yerleşimlerin yasallaştırılmasına hız verdiğini ve son dönemde yoğun nüfuslu Filistin bölgelerinden biri olan Batı Şeria'nın kuzeyine odaklandığını vurguladı.

Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'ten itibaren başlayan saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki operasyonlarını da artırdığı, Filistinlilere ait evlerin yıkıldığı ve çok sayıda ailenin zorla yerinden edildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler kararlarında, Filistin ve İsrail olmak üzere iki devletli çözüm ilkesinin benimsendiği hatırlatılırken, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik adımlarının bu kararların uygulanmasını fiilen imkânsız hâle getirdiği ifade edildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de kış şartlarına rağmen İsrail'in insani yardımların girişine yönelik engellemelerinin devam ettiğini belirterek, yeni doğan bebeklerde soğuktan donma riskinin arttığı konusunda uyardı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Gazze'ye insani yardım taahhüdünün güçlendirilmesi ve yeniden canlandırılması için ortak bildiri imzaladı.

Gazze Belediyeler Birliği, bölgeyi etkisi altına alan yeni bir alçak hava dalgasının etkisinin öncekine göre daha ağır olabileceği konusunda uyararak acil müdahale çağrısında bulundu.

00.29 İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinliler, günlük yaşamlarını derme çatma çadırlarda zor şartlar altında sürdürüyor. Gazze kentinin batısındaki Gazze Limanı bölgesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların hasar görmesine neden oldu. Olumsuz hava koşulları, ağır insani şartlar altında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları daha da artırdı.

00.00 Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucu İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar sular altında kaldı.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini kaydetmiş, plan kapsamında "Gazze Barış Kurulu"nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, özellikle bölgeye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Gazze'nin yönetimi konusundaki tartışmalar devam ediyor.