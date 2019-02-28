İsrail Başsavcısı: Netanyahu yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla yargılanabilir

İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturma dosyasına ilişkin kesin olmayan kararını açıkladı.

İsrail basınına göre 57 sayfalık bir iddianame hazırlayan Mendelblit açıklamasında, 4000 numaralı dosyada "rüşvet aldığı ve görevi kötüye kullandığı", 1000 ve 2000 numaralı dosyalarda ise "yolsuzluk ve görevi kötüye kullandığı" suçlamalarıyla İsrail Başbakanı'nın hakim karşısına çıkabileceğini ifade etti.

Başsavcı, 3 ayrı dosyaya ilişkin kesin kararını vermeden önce Başbakanı dinleyecek.

Mendelblit'in Netanyahu'yu 9 Nisan'da yapılacak erken seçimin ardından dinlemesi bekleniyor.

Netayahu'nun partisinden karara tepki

Netanyahu'nun partisi Likud'dan ise Başsavcı Mendelblit'in açıklamalarına tepki gösterilerek, kararın "siyasal zulüm" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Likud Partisi, bugün Yüksek Mahkemeye başvurarak Mendelblet'in kararının erken seçimden sonra açıklanmasını talep etmiş, ancak bu başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti.

Netanyahu'nun bu akşam yerel saatle 8'de Başsavcı'nın kararına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Seçim sonucunu etkileyebilir

İsrail polisi, geçen yıllarda rüşvet aldığı, görevini kötüye kullandığı ve yolsuzluğa bulaştığı iddialarıyla Netanyahu hakkında 4 soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaları tamamlayan polis, bir dosyada Netanyahu'yu aklarken, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl Başsavcılığa göndermişti.

Netanyahu'nun avukatları geçen ocak ayında Başsavcı ile görüşerek soruşturmaya ilişkin kararını seçimden sonra vermesi önerisinde bulunmuş, ancak Mendelblit kararını seçimden önce açıklamasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını dile getirerek bu öneriyi reddetmişti.

Hem İsrail kamuoyu hem de muhalefet partileri, Mendelblit'in Netanyahu hakkındaki 3 ayrı soruşturmaya ilişkin kararını uzun zamandır bekliyordu.

Uzmanlar, Mendelblet'in Netanyahu hakkındaki dosyalara ilişkin kesin olmayan kararını açıklamasına dair yaptıkları yorumda Başsavcı'nın kesin olmayan kararını açıklayarak üzerindeki kamuoyu baskısını azaltmayı, kararının kesin olmaması sebebiyle de seçimlere müdahale ediyor imajını ortadan kaldırmayı amaçladığını dile getiriyor.