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Dünya

İsrail, Beyrut'ta kana doymuyor

Soykırımcı İsrail, Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırılarını sürdürdü.

AA12 Kasım 2024 Salı 12:15 - Güncelleme:
İsrail, Beyrut'ta kana doymuyor
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 2 saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'de Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

Saldırılar, İsrail ordusundan Dahiye'deki Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine'de bazı binaların boşaltılması yönünde yapılan uyarıların ardından gerçekleşti.

İsrail, Dahiye'yi en son 7 Kasım'da hedef almıştı.

  • Soykırım İsrail
  • Beyrut saldırı
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