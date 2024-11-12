İsrail, Beyrut'ta kana doymuyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 2 saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'de Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

Saldırılar, İsrail ordusundan Dahiye'deki Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine'de bazı binaların boşaltılması yönünde yapılan uyarıların ardından gerçekleşti.

İsrail, Dahiye'yi en son 7 Kasım'da hedef almıştı.