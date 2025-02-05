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Dünya

İsrail, BM İnsan Hakları Konseyinden çekildi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden (UNHRC) çekildiğini açıkladı.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 23:27 - Güncelleme:
İsrail, BM İnsan Hakları Konseyinden çekildi
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Saar, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

UNHRC'nin "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde şeytanlaştırdığını" iddia eden Saar, konseyi "antisemitik" olmakla suçladı.

Saar, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını öne sürerek konseyden çekildiklerini açıkladı.

TRUMP, ABD'Yİ UNRWA VE UNHRC'DEN ÇEKEN KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

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