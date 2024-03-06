İsrail Başbakanlığı, Ramazan ayının ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi belirli sayıda Müslüman'ın girmesine izin verileceğini duyurdu.

NETANYAHU'DAN TEDBİR KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında tüm güvenlik unsurları ile yapılan toplantıda Müslümanların Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadetlerine yapmalarına yönelik izinler ve tedbirler ele alındı.

Ramazan ayının ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi belirli sayıda Müslüman'ın girmesine izin verileceği duyurulan açıklamada, güvenlik ve emniyet açısından haftalık bir değerlendirme yapılacağı ve giriş izninin devam edip etmeyeceğine buna göre karar verileceği belirtildi.