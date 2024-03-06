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Dünya

İsrail bütün İslam dünyasını hedef aldı! Mescid-i Aksa'ya yönelik skandal karar

7 Ekim'den bu yana Gazze'de sayısız katliam gerçekleştiren İsrail, bu kez bütün İslam dünyasını etkileyen skandal bir karara imza attı. Terör devleti İsrail, Ramazan ayının ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya belirli sayıda Müslüman'ın girmesine izin vereceğini duyurdu.

6 Mart 2024 Çarşamba 01:15 - Güncelleme:
İsrail bütün İslam dünyasını hedef aldı! Mescid-i Aksa'ya yönelik skandal karar
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İsrail Başbakanlığı, Ramazan ayının ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi belirli sayıda Müslüman'ın girmesine izin verileceğini duyurdu.

NETANYAHU'DAN TEDBİR KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında tüm güvenlik unsurları ile yapılan toplantıda Müslümanların Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadetlerine yapmalarına yönelik izinler ve tedbirler ele alındı.

MESCİD-İ AKSA'YA BELİRLİ SAYIDA MÜSLÜMAN GİREBİLECEK

Ramazan ayının ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi belirli sayıda Müslüman'ın girmesine izin verileceği duyurulan açıklamada, güvenlik ve emniyet açısından haftalık bir değerlendirme yapılacağı ve giriş izninin devam edip etmeyeceğine buna göre karar verileceği belirtildi.

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