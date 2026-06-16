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Dünya

İsrail Büyükelçisi Huckabee, Trump'a meydan okudu: İsrail olmasa ABD olmazdı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, 'Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı.' ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a 'İsrail olmasa ABD olmazdı.' diyerek meydan okudu.

AA16 Haziran 2026 Salı 22:59 - Güncelleme:
İsrail Büyükelçisi Huckabee, Trump'a meydan okudu: İsrail olmasa ABD olmazdı
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Kanal 7 televizyonu, Huckabee'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir konferansta konuştuğunu bildirdi.

Huckabee, görevinin yalnızca İsrail'de ABD'yi temsil etmek olmadığını, aynı zamanda ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu da anlatmak olduğunu savundu.

İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Huckabee, ABD Başkanı Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasaydı, Amerika da olmazdı. Varlığımızı, bu topraklarda yaşananlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.

TRUMP: BİZ OLMASAK, ABD OLMASA İSRAİL OLMAZDI

Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile harika ilişkim var ama artık Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda." diye konuşmuştu.

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