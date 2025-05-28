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Dünya

İsrail büyükelçisi neye uğradığını şaşırdı! Öğrenciler üniversiteden kovdu

İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks, bir konferans için davet edildiği Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) öğrenciler tarafından yuhalandı. Waks, tepkiler yüzünden konuşmasını yapamadan üniversiteden ayrılmak zorunda kalırken, öğrenciler ellerinde Filistin bayraklarıyla Waks'ın peşinden gitti. Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 07:25 - Güncelleme:
İsrail büyükelçisi neye uğradığını şaşırdı! Öğrenciler üniversiteden kovdu
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Büyükelçi Waks, "Uluslararası ilişkiler uygulamaları ve devletler arası anlaşmalar" başlıklı konferansta konuşmak üzere davet edildiği Senegal'in en büyük üniversitesi UCAD'da öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Waks'ın konuşma yapacağı salon ve etrafında toplanan öğrencilerin, "Özgür Filistin, "Özgür Gazze", "İsrail savaş suçlusu" sloganları atarak Waks'ı yuhaladığı görüldü.

Waks, tepkiler yüzünden konuşmasını yapamadan üniversiteden ayrılmak zorunda kalırken, öğrenciler ellerinde Filistin bayraklarıyla Waks'ın peşinden gitti.

Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kabo Verde ve Çad'a da akredite olan Waks, güven mektubunu 8 Mayıs'ta Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ye sunmuştu.

- SENEGAL İLE FİLİSTİN'İN TARİHİ DOSTLUĞU

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya, 1960'lı yıllara dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.

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