Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 50'den fazla UNRWA personelinin gözaltına alındığını, kötü muameleye maruz kaldığını ve canlı kalkan olarak kullanıldığını belirtti.

X hesabından yaptığı paylaşımda Lazzarini, İsrail'in Gazze'de görev yapan UNRWA personeline yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde savaşın başından bu yana aralarında öğretmenler, doktorlar ve sosyal hizmet görevlilerinin de bulunduğu 50'den fazla UNRWA personelinin gözaltına alındığını, kötü muameleye maruz kaldıklarını, insanlık dışı muamele gördüklerini, dövüldüklerini ve canlı kalkan olarak kullanıldıklarını kaydetti.

- UNRWA PERSONELİ: YAŞADIĞIM KABUSUN SON BULMASI İÇİN ÖLÜMÜ DİLEDİM

Lazzarini, Gazze'den alıkonularak İsrail'de gözaltında tutulduğu sırada işkence gören ve sonrasında serbest bırakılan bir UNRWA personelinin kendisine, "Yaşadığım kabusun son bulması için ölümü diledim." dediğini aktardı.

"Bu, yürek parçalayıcı ve çirkin bir şey. İnsani yardım çalışanlarının acıları görmezden gelinmemeli. Gazze Şeridi'nde işlenen suçlar ve uluslararası hukuk ihlalleri için adalet ve hesap verilebilirlik olmalı." ifadelerini kullanan Lazzarini, İsrail'in uygulamalarından büyük zarar gören UNRWA'nın insani yardım cephesinde görev alanlar için adaletin bir seçenek değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.02 Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Rio de Janeiro'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bölgesel savaş ve çatışmaların çözümünde üye ülkelerin daha fazla diplomatik çaba göstermesi gerektiğini vurguladı. Vieira, Gazze'deki gelişmelere de değinerek, "İsrail'in bombardımanlarını yeniden başlatması ve insani yardımın hala engellenmesi kabul edilemez. 15 Ocak'ta ilan edilen ateşkesin çökmesi son derece üzücüdür." ifadesini kullandı.

00.22 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 50'den fazla UNRWA personelinin gözaltına alındığını, kötü muameleye maruz kaldığını ve canlı kalkan olarak kullanıldığını belirtti. Lazzarini, Gazze'den alıkonularak İsrail'de gözaltında tutulduğu sırada işkence gören ve sonrasında serbest bırakılan bir UNRWA personelinin kendisine, "Yaşadığım kabusun son bulması için ölümü diledim." dediğini aktardı.

00.14 Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Türkiye'nin sunumu için TBMM hukuk heyeti Hollanda'ya geldi.

00.11 Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joonkook, İsrail'e, Gazze'ye insani yardım girişine derhal izin vermesi çağrısı yaptı.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 273 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 864 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.