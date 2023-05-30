İsrail Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da: Bu bizim hayalimizdi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, Herzog'un Azerbaycan'da gerçekleştirdiği resmi ziyaretin Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti.

Azerbaycan ile İsrail arasındaki ticaret hacminin 1,7 milyar dolardan fazla olduğunu bildiren Aliyev, ilerleyen yıllarda ticaret hacminin çeşitlendirilmesi gerektiğini, hayata geçirmeyi planladıkları ortak projelerle daha dengeli ve enerji faktörüne bağımlı olmayan bir ticaret hacmine sahip olmayı umduğunu kaydetti.

Aliyev, uzun yıllardır İsrail'e ham petrol tedarik ettiklerini bunun da enerji alanında fiilen yakın işbirliğinin göstergesi olduğunu söyledi.

İsrail'in tarım alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirten Aliyev, "Yakın zamanda işbirliğine başladığımız alanlardan biri de siber güvenlik alanıdır. Bu alanda aktif temaslara başladığımız için çok mutluyuz. Günümüzde siber güvenliğin herhangi bir ülkenin ulusal güvenliğinin önemli bir parçası olduğu artık bir sır değil. Elbette İsrail şirketlerinin bu alandaki büyük tecrübesi bizim için faydalı olacaktır. Ayrıca genç neslin eğitim ve öğretimi, hedeflerimize ulaşmada ve kendimizi tehlikelerden korumada önemli bir faktör olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, İsrail'le uzun süredir savunma sanayii alanında işbirliği içerisinde olduklarını hatırlatarak, "Azerbaycan'ın uzun yıllardır İsrail'in savunma sanayii alanındaki modern teçhizatına erişimi var, bu da bizim savunma kapasitelerimizi modernize etmemize yardımcı oluyor ve devletimizi, temel değerlerimizi, ulusal çıkarlarımızı ve toprak bütünlüğümüzü savunmamızı sağlıyor." dedi.

Herzog da Azerbaycan'ı ziyaret etmesinin kendisi ve milleti için gerçekleşen bir hayal olduğunu belirtti.

Aliyev'i İsrail'e davet eden Herzog, "Ortak bir vizyonumuz var. Azerbaycan'ın dünyada ve bölgede büyük bir etkiye sahip olduğunu görüyorum. Bana Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji sektörüne, genel olarak bölgeye, Asya'ya, bizimle ilgili Orta Doğu'ya etkisinden bahsettiniz. İran'ın tehlike ve tehdit oluşturduğu küresel ve bölgesel güvenlik yapısına göz attık ve bu konuyu derinlemesine müzakere ettik". şeklinde konuştu.