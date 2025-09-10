İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2774
  • EURO
    48,4079
  • ALTIN
    4811.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Londra'da protesto edildi: Savaş suçlusu ülkede istenmiyor
Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Londra'da protesto edildi: Savaş suçlusu ülkede istenmiyor

Soykırımcı İsrail hükümetinin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ziyaret için gideceği İngiltere'nin başkneti Londra'da protesto edildi. Binlerce kişi Herzog'un ziyaretinin iptal edilmesi ve yakalanması talebiyle eylem yaptı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 00:42 - Güncelleme:
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Londra'da protesto edildi: Savaş suçlusu ülkede istenmiyor
ABONE OL

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplanan binlerce kişi, Londra'da 3 günlük temaslarda bulunacak Herzog'un ziyaretinin iptal edilmesi ve yakalanması talebiyle eylem yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Herzog'u ağırlayacak olan Başbakan Keir Starmer'a da tepki göstererek, "Keir Starmer saklanamazsın, soykırımla yargılanacaksın" sloganları attı.

İsrail'in Gazze saldırılarına ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına tepki gösteren eylemciler, "Soykırım savunucusu Herzog", "Herzog, savaş suçlarından dolayı tutuklanmalı" ve "Herzog savaş suçlusu" pankartları taşıdı.

Herzog'un Londra ziyareti protestoların gölgesinde geçecek. İsrail Cumhurbaşkanı, yarın Downing Sokağı girişinde ve Chatham House önünde protesto edilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.