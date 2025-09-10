İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Londra'da protesto edildi: Savaş suçlusu ülkede istenmiyor

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplanan binlerce kişi, Londra'da 3 günlük temaslarda bulunacak Herzog'un ziyaretinin iptal edilmesi ve yakalanması talebiyle eylem yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, Herzog'u ağırlayacak olan Başbakan Keir Starmer'a da tepki göstererek, "Keir Starmer saklanamazsın, soykırımla yargılanacaksın" sloganları attı.

İsrail'in Gazze saldırılarına ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına tepki gösteren eylemciler, "Soykırım savunucusu Herzog", "Herzog, savaş suçlarından dolayı tutuklanmalı" ve "Herzog savaş suçlusu" pankartları taşıdı.

Herzog'un Londra ziyareti protestoların gölgesinde geçecek. İsrail Cumhurbaşkanı, yarın Downing Sokağı girişinde ve Chatham House önünde protesto edilecek.