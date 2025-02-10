İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan göz göre göre yalan! Delillere rağmen inkar etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, BBC televizyonuna verdiği röportajda, İsrail hapishanelerinde Filistinlilere işkence ve kötü muamele yapılmadığını ileri sürdü.

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde Filistinlilere tecavüz dahil birçok işkence ve kötü muamele uygulandığına ilişkin delillere rağmen Herzog, "bunların doğru olmadığını" savundu.

Herzog, İsrail'in "demokratik bir ülke olduğunu" ve ülkedeki hapishanelerde "tüm kişilerin gerekli olan her türlü servisi aldığını" öne sürdü.

- BAZI FİLİSTİNLİLERİN HAPİSHANEDEN AYRILMAK İSTEMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İsrail hapishane ve gözaltı merkezlerinde işkence ve kötü muamele olmadığını savunan Herzog, "Bazı Filistinliler hapishanelerden ayrılmak istemedi. Gazze'ye geri dönmeyi istemediler, İsrail hapishanesinde kalmayı tercih etiller." iddialarına yer verdi.

Herzog, BBC'ye de yüklenerek kanalı İsrailli ve Filistinli esirleri "aynı kefeye koymakla" eleştirdi ve bunun "çılgınca ve saçma" olduğunu savundu.

- İSRAİL HAPİSHANE VE GÖZALTI MERKEZLERİNDE 7 EKİM'DEN BERİ 58 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail güçleri, 7 Ekim 2023'ten sonra işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde de binlerce Filistinliyi alıkoymuştu.

Filistin makamları, alıkonulanların İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde cinsel istismar, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını belirtiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hapishane ve gözaltı merkezlerinde 37'si Gazze'den olmak üzere 58 Filistinli hayatını kaybetti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, delillere rağmen ülkesindeki hapishane ve gözaltı merkezlerinde Filistinlilere işkence ve kötü muamele yapılmadığını iddia etti.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Tel Aviv ile Hamas arasındaki ateşkesin ikicin aşamasının "gerçekçi olmadığını" ileri sürerek Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır hakkındaki iddialarını yanıltıcı ve gerçeği çarpıtan açıklamalar olarak nitelendirdi.

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'ni satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" yönündeki açıklamalarını kınadı.

06.22 ABD'de milyonların izlediği Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Süper Bowl" karşılaşmasının devre arasındaki gösteride dansçıların arasına giren bir kişi, elinde Sudan ve Filistin bayrağı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

06.16 "Gazze Kasabı" Netanyahu Mısır'ın Filistinlilerin Gazze'den çıkışını engellediğini iddia etti. Netanyahu'nun iddialarını kınayan Mısır ise, bu durumun Tel Aviv'in Filistinlilere yönelik ihlallerini örtbas etmeyi amaçladığını belirtti.

02.11 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze'ye sahip olacağını ve Gazze'yi Orta Doğu'daki diğer zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğini belirterek, "Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" diye konuştu.

00.07 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de etnik temizlik planını "devrimci" şeklinde nitelendirdi.

00.00 İsrail ordusunun, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan sınıra doğru çekilmesiyle yaşanan soykırımın boyutları ortaya çıkıyor. "Netzarim Koridoru" bölgesinde kaydedilen görüntülerde, Filistinlilere ait etrafa saçılmış kıyafetler ve eşyalar dikkati çekti.