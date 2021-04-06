İsrail Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi

AA 06 Nisan 2021 Salı 14:11 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 14:13

Cumhurbaşkanı Rivlin, Batı Kudüs'teki ofisinde düzenlediği basın toplantısında, hiçbir adayın hükümeti kurmak için yeterli sayıya ulaşamadığı ancak Netanyahu'nun küçük de olsa bir fırsatı olduğuna vurgu yaparak, hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdiğini belirtti.



Rivlin, görevi üstlenmesinden bu yana 5 seçim olduğu, bunlardan 4'ünün son iki yılda gerçekleştiğine dikkati çekti.



Dün seçimlerde mecliste temsiliyet hakkı kazanan parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatan Rivlin, 120 sandalyelik meclisten 52 milletvekilinin Netanyahu'yu desteklediğinin altını çizdi.



Ülkede 23 Mart'ta yapılan seçimlerde hiçbir partinin hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Rivlin, yasalar gereği koalisyon hükümetini kurmaya en yakın adayı belirlemek için dün, meclise giren 13 partinin yetkilileriyle bir araya gelmişti.



Cumhurbaşkanı Rivlin bu 13 partinin yetkilileriyle bir araya gelerek kimi başbakan olarak destekleyecekleri hakkında fikirlerini almıştı.



Görüşmelerde hiçbir isim koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sayı olan 61 milletvekilinin desteğini alamamıştı.



Görüşmelerde ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett'in isimleri koalisyon hükümetini kurmak için aday gösterilmişti. 52 milletvekili Netanyahu'nun, 45'i Lapid'in, 7'si ise Bennett'in adaylığına desteğini açıkladı.



Rivlin, bu tabloya göre hükümeti kurmaya daha yakın olduğu için görevi Netanyahu'ya verdi.



- Süreç nasıl işleyecek?

Yasalar gereği cumhurbaşkanınca koalisyonu kurmakla görevlendirilen adayın, 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor, ancak bu süre 2 hafta uzatılabiliyor.



Söz konusu aday, verilen ek sürede de koalisyon hükümetini kurmayı başaramazsa cumhurbaşkanı, koalisyon hükümetini kurmaya aday diğer kişiyi görevlendiriyor.



Bu aday da 28 gün içinde koalisyon hükümetini kuramazsa cumhurbaşkanı görevi meclise veriyor. Meclis de 3 hafta içinde hükümeti kuracak bir isim üzerinde anlaşamazsa ülkede zorunlu erken seçime gidiliyor.